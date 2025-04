Ja sorry voor de jip-en-janneke-taal, maar kennelijk snappen ze het anders niet bij de Telegraaf, waar de anders altijd zo feitelijke en nuchtere Martin Visser ook opeens doet alsof zijn linkerneusgat bloedt.

De PVV wil het eigen risico in de zorg afschaffen. De PVV vindt het eigen risico in de zorg stom. Nu gaat de PVV het eigen risico in de zorg meer dan halveren. Maar dat kost natuurlijk centjes. Die centjes komen uit de schatkist. En hoe je het ook regelt: wij betalen met zijn allen die centjes. Dus als het eigen risico wordt afgeschaft, kost dat ons allemaal centjes. Maar mensen die eigen risico betalen, krijgen juist meer centjes terug. Heel veel mensen betalen eigen risico. Heel veel mensen krijgen dus meer centjes terug door deze maatregel.

Maar ja, moet je net campagnekrant De T. hebben. Die gaat vol op het PVV-bashende orgel op een dossier waar de PVV nou juist precies doet wat de PVV wil: namelijk het eigen risico verlagen. Na een "onthulling" waarin het feit dat 60% van Nederland er juist op vooruit gaat door deze maatregel vakkundig werd weggemoffeld, werd de maatregel compleet feitenvrij gebasht door 'linkse' figuren in Nieuws van de Dag (zie hieronder) en komt er vandaag nog eens een hoofdredactioneel commentaar overheen waarin het kabinet 'zogenaamd rechts' wordt genoemd (een beetje zoals de T. zogenaamd rechts is als het gaat om BTW-subsidies waar de krant zelf van profiteert) omdat een PVV-kabinet een PVV-maatregel neemt.

Grootste gotspe in een rammelend stuk waarin huilie huilie wordt gedaan over een plan dat nota bene al sinds het hoofdlijnenakkoord bekend is: "Het gevolg van het lagere eigen risico staat ook haaks op het beleid van meerdere kabinetten de afgelopen jaren. Een gezonde leefstijl werd gepropageerd, belastingen op ongezonde waren gingen steevast omhoog." Ah nu is de Telegraaf opeens vóór vleestaks, biertaks, peuktaks en andere belastingen op leuke dingen? Ja kom nou zeg. Een van de opvallendste punten in de campagne was nou juist Geert Wilders die duidelijk maakte dat Cindy niet kon wachten tot het eigen risico zou worden afgeschaft. Doet de PVV een keer (half) wat ze belooft, is het weer niet goed.