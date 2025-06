Het is ons het dagje wel, zeg. Geert trok de pin uit de granaat en het hele Haagse zooitje barstte uit elkaar. Ontredderde bewindslieden, boze coalitiegenoten en hoogst waarschijnlijk VERKIEZINGEN op komst. Gelukkig kan zelfs een granaat geen schade berokkenen bij onze MAN VAN STAAL, die tussen de brokstukken van Schoof I de Man van het Uur opzocht om hem aan de tand te voelen. Niet met rijen dik hijgende journo's er omheen, gewoon 1 op 1. Volgens Wilders had hij geen betere keus en is het woord nu aan DE KIEZER, maar wie wil er eigenlijk nog met de PVV samenwerken? Krijgen we dan een kabinet Timmermans? Heeft het kabinet in een jaar tijd überhaupt iets bereikt? TOM, take it away.