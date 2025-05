Het is een bijzonder stel, de PVV in Nissewaard. In 2019 stapten twee raadsleden op omdat ze de rest te soft vonden. In 2022 splitste de beoogd fractievoorzitter zich af omdat ze de islam bij nader inzien toch niet zo'n belangrijk probleem vond, en nu dit: fractievoorzitter Gloria Molenaar heeft een burnout en gaat zich nu volledig richten op haar tandbleekpraktijk. En hee. "„Als ik er als fractievoorzitter niets kan betekenen, komen de andere twee ook niet”, legt ze de afwezigheid van haar twee collega’s uit." Volkomen logisch natuurlijk. Je kunt beter met niemand zijn, dan met zijn tweeën, zei filosoof Harrie Jekkers al. En dan is er natuurlijk nog de kwestie van de vergoeding van 1887 euro per maand. "Zij en haar partijgenoten ontvangen wel gewoon de maandelijkse raadsvergoeding."

Ondertussen is het Gloria allemaal niet in de koude kleren gaan zitten. "In de wandelgangen van de raad gaat al een tijd het gerucht dat de PVV niet door wil met de fractie en Molenaar ving dat ook op. Van Kamerlid Henk de Vree, die haar aanspreekpunt is, krijgt ze naar eigen zeggen geen duidelijkheid. „Ik weet niet waar ik sta en dat is de reden dat ik gedemotiveerd ben geraakt. Ik ben depressief. Weet je: de politiek brengt alleen maar ellende.”" Is wel zo. Voor je het weet ben je minister van Volksgezondheid.