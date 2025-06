De kindertjes in Gaza kunnen opgelucht ademhalen. De gemeente Hilversum heeft zich uitgesproken vóór genocide. Het moest van Jopie van de PvdA en van Vivienne Wesselink van D66. Bij de lokale partij Hart voor Hilversum vroegen ze zich af wat ze in godsnaam moeten met een stemming over oorlogsgeweld of genocidaal oorlogsgeweld. MAAR JA HET MOET VAN DE PVDA EN VAN D66 HE! De woningnood is gigantisch, er lopen levensgevaarlijke kopschoppers in het wild, overlastgevers geven overlast, parkeren is een drama, de dramatische NOS huisvest er, er ligt overal troep en afval maar ja boeien. De PvdA (van de gemeente Hilversum) en D66 (van de gemeente Hilversum) zijn EVEN MET GAZA BEZIG JA