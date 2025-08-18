Ja nee cijfers over verkeersongelukken zijn altijd ingewikkeld, maar als het AD schrijft dat het aantal ongelukken met fietsers in tien jaar niet zo hoog is geweest, dan willen wij er toch even op wijzen dat in de verkeersstatistieken over het algemeen zogeheten e-bikes, waaronder zogeheten fatbikes, bekend van internet, ook als 'fiets' worden geregistreerd. Zo schreef het CBS dit voorjaar nog dat minimaal 44 procent van de aan een verkeersongeluk overleden "fietsers" feitelijk op een e-bike reed, maar is in de ongevallenregistratie bij slechts 671 betrokken verkeersdeelnemers "e-bike" ingevuld, tegenover 21.569 keer "fiets". Wij durven 'm wel te callen: er zijn feitelijk veel meer e-bikers betrokken bij ongelukken dan de cijfers nu laten zien, en de stijging van het aantal betrokken fietsers bij ongelukken lijkt dan ook vooral een stijging van het aantal """fietsers"""" te zijn, want het zijn helemaal geen fietsers maar e-bikers. Mogelijke oplossingen (in plaats van 'meer handhaven') waar wij aan denken zijn dan ook gecontroleerde afschot van alle e-bikers, alle e-bikes terugsturen naar waar ze vandaan komen en/of Barry Madlener (heeft toch niks te doen) met een punaise het land in sturen om één voor één alle banden van e-bikes lek te prikken. Hoe zit het eigenlijk met het AANVALSPLAN OVERLAST FATBIKES?