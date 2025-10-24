Het gaat in de campagne veel te weinig over de fatbike. De fatbike is een fiets voor juwelendieven, boeven, misdadigers, uitvreters, parasieten, mensen die zogenaamd iemand 'vriend' noemen maar veel te druk zijn en zelfs niet op z'n veertigste verjaardag komen, luie lummels die op de bank liggen te kankeren tegen de televisie omdat Samantha geen nieuwe batterijen in de afstandsbediening heeft gedaan, jongvolwassenen die op een vluchtje van Ryanair erin getrapt zijn door Paco Rabanne 1 Million te kopen (je had ook bier kunnen halen) en nu het complete metrostel verzieken met hun gore graflucht en daarmee SCHIJT hebben aan arme mensen met astma, volwassen kerels die de Lego van hun zoontje vertrappen en in de prullenbak gooien, schooiers die geen eitje bakken voor hun vriendin, onbenullen, schobbejakken, mensen die chardonnay drinken bij de oesters, totale idioten, zombies die problemen hebben met opvoeden, klojo's die alleen maar aan het schelden zijn, vrouwen die vreemdgaan met de beste vriend van hun man en daar dan over liegen maar het zo weer zouden doen, Marokkaanse straatschoffies, Purmerendse kermistokkies, mensen die kinderen uitlachen omdat ze naar gitaarles gaan, tuig, eikels, klootzakken, hypocriete mensen, lui die de verkeersregels niet kennen, hyperagressieve onbenullen die hun vrouw niet op vriendinnenvakantie laten gaan, figuren die zich niet houden aan het bakrecept, halfjes, driekwartjes en nog veel meer gajes en ellendelingen. "De elektrische fiets moet verboden worden voor kinderen tot 12 jaar, vinden sportartsen en de Fietsersbond." Er zit geen kind op een elektrische fiets dus het probleem is duidelijk: FATBIKES. Fatbikes VERBIEDEN NU, fatbikes zijn producten van de duivel, de duivel is een zak en zakken moet je wassen. VERBIEDEN!