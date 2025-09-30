We hebben veel problemen in dit land dus hup doet er nog maar eentje bij dan: het aantal accubranden neemt toe. "Landelijk zien we nu ieder jaar zo'n 250 tot 300 gebouwbranden die veroorzaakt zijn door fietsaccu's", zegt Gerard Holtkamp van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tegen de NOS. En weet u wat nou toevallig ook zo'n levensgevaarlijke fiets met accu is: de fatbike. Dan weet u meteen alles wat u moet weten over fietsen met accu's. Want naast het feit dat die dingen u willen doodrijden en dat er mensen en kinderen zijn die ze stelen en anderen die daar uiteindelijk om worden doodgeschoten, zijn die krengen ook nog eens net zo licht ontvlambaar als de bestuurders. Oké, niet alles over een kam scheren, want het zijn niet alleen de fatbikes. Ook E-bikes hebben accu's en vliegen weleens in de fik. Enfin, nieuws dat ons allemaal nogal aangrijpt. Het is niet leuk voor mensen met accu's, niet leuk voor mensen die in brandende gebouwen wonen of werken en niet leuk voor Mosterd.