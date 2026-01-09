Kijk als je echt heel erg veel gaat blowen of als je het niet zo vaak doet gewoon een beetje dan komt er hoogstwaarschijnlijk een moment waarop je allerlei vernieuwende ideeën uitspuugt die als je er later nog eens rustig op reflecteert nergens op slaan. Blendle voor goede doelen! Een rondleiding met een gids voor sekstoeristen in Amsterdam en die noemen we dan hoerenlopen! Een zelfhulpboek schrijven! Een zelfhulpboek schrijven dat Intentioneel leven heet! Een zelfhulpboek dat Intentioneel leven heet bij elkaar plagiëren! Naar Brussel gaan en met de vuist op tafel slaan! We verplichten BNNVARA-redacteuren om de godganse dag op Reddit te zitten en noemen dat participatieve journalistiek! Iedereen gaat evenveel verdienen en we werken middels een vijfjarenplan! Showcolade! We doen geen abortus maar houden het kind en noemen hem Jonathan Krispijn! Een kabelbaan met Gondels over het IJ!

Ho, nee, moet je net de Amsterdamse gemeenteraad hebben, die vinden het zo ontzettend leuk dat de stad door wansmakelijk hypertoerisme goor, onbetaalbaar en steeds lelijker is geworden, dat ze er nog een trekpleister voor influencers bij willen plempen, zodat er nog meer toeristen komen, zodat de stad weer goorder, onbetaalbaarder en weer ietsje lelijker kan worden. Amsterdammers (meer specifiek Noorderlingen) hebben baat bij bruggen of nog meer pontjes en metro's, maar waarom zou je in godsnaam in die behoeften voorzien als je ook een kabelbaan over een sloot water kan hangen. Over dit volstrekt onzalige idee is een aanzienlijk deel van de gemeenteraad nog enthousiast ook; de enige die echt nadrukkelijk protesteert is de Partij voor de Dieren, bij monde van iemand die, dit verzinnen wij ook niet, De Vos heet. "Commissielid Dave de Vos noemde de kabelbaan opnieuw ‘een droomvlucht’ en doorgaan ‘dwaas’ (...) De Vos waarschuwde dat een kabelbaan met uitzicht over het IJ vooral ‘tienduizenden travel influencers’ zal trekken. Dat staat volgens hem haaks op het streven naar toerisme in balans." Hup Dave de Vos!

Ondertussen: nog maar de vraag of er geld is voor restauratie Vondelkerk.