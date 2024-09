In Den Haag heeft Groep De Mos van Richard de Mos de verkiezingen gewonnen. Daarna heeft Richard de Mos van Groep De Mos ook nog het hoger beroep van zijn rechtszaak gewonnen, en daarom is er in Den Haag nu een coalitie van D66, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA en de Partij voor de Dieren aan de macht. Dat is nu eenmaal hoe democratie werkt! En wat doet een wethouder van de Partij voor de Dieren? Die begint een campagne om ook de allerlaatste overgebleven Hagenees volledig van het stadsbestuur te vervreemden: een campagne tegen vissen. Dit verzinnen wij niet. Dit is echt waar. Het is geen 1 april, het is 16 september en in de gemeente Den Haag zijn de echte problemen op. "Wethouder Dierenwelzijn Robert Barker: ‘Vissen zijn gewervelde dieren met een zenuwstelsel. Dat maakt dat ze net als bijvoorbeeld honden en katten pijn kunnen voelen. Omdat vissen weinig geluid maken als ze aan de haak worden geslagen, is dat niet altijd merkbaar. Met deze campagne willen we Hagenaars bewust maken van het feit dat ook vissen pijn ervaren.’" Wij zijn even heel hard onder water aan het schreeuwen. Dat hoort ook niemand, maar zo bent u tenminste ook bewust van het feit dat wij ook pijn ervaren.