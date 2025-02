Medeorganisator achter de Pride Walk - Queer Amsterdam - kent u van het verbieden van Israëlische vlaggen, dat waardeloze excuus voor het verbieden van Israëlische vlaggen terwijl het Israëlische vlaggen nog steeds verbood, en de terugtrekking uit de Pride Walk wegens het verbieden van het verbod op Israëlische vlaggen. (Er waren trouwens uiteindelijk wel Israëlische vlaggen op de Pride Walk.)

En dat allemaal voor in 2023 en 2024 in totaal zo'n 915.000 euro subsidie. Dat uitzonderlijke hoge bedrag kwam al voort uit een tweevoudige """uitzondering""" door de gemeente, want ze kregen "niet alleen evenementensubsidie voor de activiteiten in de week zelf, maar in beide jaren eveneens een diversiteitssubsidie van 350.000 euro. Normaal gesproken kan dat niet. Wie uit een ander potje al 150.000 euro subsidie of meer krijgt, mag niet meer aankloppen voor geld uit het Evenementenfonds. In dit geval maakte de gemeente twee keer een uitzondering."

En nu blijkt ook nog dat Queer Amsterdam het geld in dusdanig wanbeheer had dat het 150.000 euro terug moet betalen: "In interne documenten waren ambtenaren vernietigend over onder meer moeizame samenwerking en ontbrekende stukken, bleek vorig jaar uit onderzoek van De Telegraaf. Toch mocht Queer Amsterdam het jaar erop opnieuw een week organiseren. (...) Omdat niet in beide jaren alle activiteiten plaatsvonden, moet de organisatie nu 150.000 euro terugbetalen."

NOU, benieuwd of ze het nog hebben liggen. Want daar kun je zelfs als hetero een hoop leuks van doen.