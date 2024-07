Is deze vlag wel welkom? Of ook niet? Je weet het niet, bij Queer Amsterdam. Wat ze na het verbieden van de Israëlische vlag doen is toch vooral wrijven in de spermavlek. Nu met een ingezonden brief naar de redactie van AT5: "We willen ons oprecht verontschuldigen voor de verwarring, vooral als er leden binnen onze gemeenschap zijn die het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn." Okee hartstikke mooi, de oud-Hollandse tegeltjeswijsheid 'we betreuren de ophef', maar Israëlische vlaggen zijn dus tóch welkom en het antigaymitisme was gewoon een foutje? Nou nee, want Queer Amsterdam is nog steeds tegen 'zionisme' en: "Wij onthouden ons verder van commentaar en richten ons, zoals u zult begrijpen, liever op de organisatie van de Queer Amsterdam maand." Dat is dus een waardeloze brief, een waardeloos statement en een waardeloze organisatie. Het zijn van Israëlisch is niet per se een keuze, het zijn van joods ook niet en de Israëlische vlag an sich heeft niks te maken met zionisme, zoals de Palestijnse vlag (die wél gezwaaid mag worden) ook niet per definitie iets te maken heeft met het terrorisme van Hamas. Deze slapgelulde organisatie moeten ze eens rap op het vliegtuig naar Khan Younis zetten, om te zien hoe ze dáár hun homoseksualiteit kunnen vieren.