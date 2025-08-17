De Financial Times meldt op basis van vier bronnen "met directe kennis van de gesprekken" wat Poetins vredeseis is: dat Oekraïne zich volledig terugtrekt uit geheel Donetsk en Loehansk (wat tezamen de Donbas heet), waarna hij de frontlinies zal bevriezen in Kherson en Zaporizja. Opmerkelijk detail: Rusland heeft 'slechts' zo'n 70% van dat gebied in handen, en eist dus dat Oekraïne zich uit eigen beweging van Oekraïens grondgebied terugtrekt en Russische troepen de Dnjepr-rivier over laat steken, in ruil voor vrede.

Tevens zou Poetin gezegd hebben dat hij daarna bereid zou zijn alle frontlinies te bevriezen als zijn "kerneisen" ingewilligd worden, namelijk het wegnemen van de 'structurele oorzaken' van deze oorlog. Dat schrijft de Financial Times als volgt op: "Putin made it clear that he had not dropped his core demands to “resolve the root causes” of the conflict, which would essentially end Ukraine’s statehood in its current form and roll back Nato’s eastward expansion. But the Russian president is prepared to compromise on other issues, including territory, if he is satisfied that the “root causes” are addressed, according to a former senior Kremlin official."

Ondertussen kwam Zelensky gisteren ook met een eigen eisenlijstje voor vrede, waarbij hij opmerkelijk genoeg met geen woord rept over territoriale concessies: Killings must stop as soon as possible, the fire must cease both on the battlefield and in the sky, as well as against our port infrastructure. All Ukrainian prisoners of war and civilians must be released, and the children abducted by Russia must be returned. Thousands of our people remain in captivity – they all must be brought home. Pressure on Russia must be maintained while the aggression and occupation continue."

Het feit dat hij zich nadrukkelijk niet uitspreekt tegen territoriale concessies toont wellicht aan dat hij er uiteindelijk toch toe bereid is. Morgen is het zijn beurt om Trump te ontmoeten, ditmaal weer gewoon in Washington.