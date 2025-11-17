Bovenstaand even de twee belangrijkste frasen uit Trumps stortvloed van gisternacht op Truth Social, zowaar ook gedeeld door het Witte Huis- en Rapid Reponse 47-account op Twitter, wat in die kringen betekent dat hij het meent. Waar het op neerkomt: hij geeft zijn maandenlange vete tegen zijn eigen achterban op, en zegt dat de Republikeinen morgen maar gewoon voor het vrijgeven van de gehele Epstein Files moeten stemmen, want "because we have nothing to hide, and it’s time to move on from this Democrat Hoax (...). Nobody cared about Jeffrey Epstein when he was alive and, if the Democrats had anything, they would have released it before our Landslide Election Victory." Vorige week onthulden Democraten uit het Huis van Afgevaardigden een serie aan nieuwe, belastende e-mails tussen o.a. Epstein en z'n madame Ghislaine Max waarin Trumps naam meermaals opdook, en dit weekend richtte Trump zijn toorn nog op partijgenoot Marjorie Taylor Green, die hij ook vandaag nog steeds beschrijft als: "Wacky Marjorie “Traitor” Brown (Remember, Green turns to Brown where there is ROT involved!) is working overtime to try and portray herself as a victim when, in actuality, she is the cause of all of her own problems. The fact is, nobody cares about this Traitor to our Country!" We blijven kijken.