Trump keert zich Marjorie Taylor Green wegens Epstein Files en 'brengt haar leven in gevaar', dinsdag stemming over vrijgave
problemen in paradijs
Niet z'n beste nickname en al helemaal niet als je em uit moet leggen
De Epstein-kwestie is natuurlijk al maanden de splijtstof die Trumps beweging in twee kampen splitst. En dat loopt ontoevallig langs exact dezelfde lijnen als het bredere anti-Israëlische/joodse sentiment dat door de Republikeinse partij trekt, omdat er zelfs in Israël-gezinde kringen sterk rekening mee gehouden wordt dat Epstein een Israëlische agent was. Maar goed, aanstaande dinsdag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het vrijgeven van de gehele Epstein Files, en die stemming is afgedwongen met de steun van vier Republikeinen, te weten Thomas Massie, Lauren Boebert, Nancy Mace en de onderstaande Marjorie Taylor Green, waar Trump nu dus op volle kracht tegen ageert. Waarschijnlijk zullen veel meer Republikeinen hun voorbeeld volgen. Opmerkelijk: Lauren en Marjorie zijn onmiskenbaar gestoord en Nancy heeft ook iets vreemds, maar wellicht is die gekte een beetje nodig om wegens je 'principes' zo haaks tegen de partijlijn in te gaan. Veel meer materiaal na de breek.
Iets beter al
MGT: 'President Trump brengt mijn leven in gevaar'
I am now being contacted by private security firms with warnings for my safety as a hot bed of threats against me are being fueled and egged on by the most powerful man in the world.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025
The man I supported and helped get elected.
Aggressive rhetoric attacking me has historically…
President Trump just attacked me and lied about me. I haven’t called him at all, but I did send these text messages today. Apparently this is what sent him over the edge.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025
The Epstein files.
And of course he’s coming after me hard to make an example to scare all the other… pic.twitter.com/EcUzaohZZs
Stelt alleen maar vragen!
Marjorie Taylor Greene: "I do support him and his administration ... his remarks of course have been hurtful ... unfortunately it has all come down to the Epstein files ... I will continue to do my small part to get the files released." pic.twitter.com/1rMjVnVx34— Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2025
Marjorie Taylor Greene: "I think the right question to ask is, was Jeffrey Epstein working for Israel? I'm proud to say I don't take money from AIPAC." pic.twitter.com/XJgUxKfcpZ— Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2025
BASH: Are you saying Israel is pushing the president to cover up the Epstein files?— Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2025
MARJORIE TAYLOR GREENE: No. I simply just asked out loud
BASH: Well you had AIPAC up there. It was pretty clear which govt you were talking about
MTG: I'm questioning that govt in particular… pic.twitter.com/T1ZTaGJD7T
