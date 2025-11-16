De Epstein-kwestie is natuurlijk al maanden de splijtstof die Trumps beweging in twee kampen splitst. En dat loopt ontoevallig langs exact dezelfde lijnen als het bredere anti-Israëlische/joodse sentiment dat door de Republikeinse partij trekt, omdat er zelfs in Israël-gezinde kringen sterk rekening mee gehouden wordt dat Epstein een Israëlische agent was. Maar goed, aanstaande dinsdag stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over het vrijgeven van de gehele Epstein Files, en die stemming is afgedwongen met de steun van vier Republikeinen, te weten Thomas Massie, Lauren Boebert, Nancy Mace en de onderstaande Marjorie Taylor Green, waar Trump nu dus op volle kracht tegen ageert. Waarschijnlijk zullen veel meer Republikeinen hun voorbeeld volgen. Opmerkelijk: Lauren en Marjorie zijn onmiskenbaar gestoord en Nancy heeft ook iets vreemds, maar wellicht is die gekte een beetje nodig om wegens je 'principes' zo haaks tegen de partijlijn in te gaan. Veel meer materiaal na de breek.