ZIEN. VS nemen dikke 'terreurtanker' in beslag bij Venezuela, Trump: "We keep the oil"
Het lijken de Houthi's wel!
Ja dat de VS en vooral Trump het niet zo op het huidige Venezuela en president Maduro hebben wisten we al, dat ze op zee flink tekeergaan tegen wat vermoedelijk drugsbootjes zijn ook. Nieuw hoofdstuk in dat verhaal is dat ze met een waanzinnige Houthi-achtige operatie een olietanker hebben onderschept en in beslag genomen. Allemaal unclassified op X gepleurd door Attorney General Pam Bondi, die erover zegt: "Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple years, the oil tanker has been sanctioned by the United States due to its involvement in an illicit oil shipping network supporting foreign terrorist organizations." Een terreurtanker waarover Trump lacherig opmerkt: "We keep the oil, I guess." En door een journalist gevraagd waar die tanker dan heen wordt gebracht antwoordt de president: "You're a good news man. Get a helicopter, follow the tanker." Want dat zijn nu eenmaal de mores in dat huis, dat Witte Huis.
Ondertussen zit de Venezolaanse oppositieleider (die gesteund wordt door Trump) Maria Corina Machado in Oslo - ze vluchtte uit Venezuela in een houten bootje en wist via Curaçao (NL) naar Noorwegen te komen - om
Trumps haar Nobelprijs voor de Vrede op te eisen (na de klik). Haar dochter had de prijs even daarvoor in ontvangst genomen. Of dat een hardere klap in het gezicht van Maduro is dan de inbeslagname van de olietanker? Nee. Maar toch: eat that Maduro.
Mét balkonscène in Oslo
¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025
