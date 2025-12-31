Amstelveen is een plek waar tandartsen, advocaten, ceo's en expats samenklitten tot wat moet doorgaan voor een gemeenschap. Amstelveen is bovendien een plek waar semi-gelukkige jonge stellen naartoe verhuizen om kinderen te krijgen en samen doodongelukkig te worden (zie ook dit geweldige gedicht van Ivo de Wijs, heet toevalligerwijs Oudjaar: "Uren, dagen, maanden, jaren - vliegen als een schaduw heen - zij die eens gelukkig waren - wonen nu in Amstelveen"). Dachten wij althans. Maarrr! Amstelveen is Amstelveen niet meer. Volledig geïnfiltreerd door schooiers, armoedecijfers door het dak. En wat gaan mensen in arremoe doen? Juist ja, stelen plunderen naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS naar Feyenoord niet alles eerlijk afrekenen bij de zelfscankassa kindermutsjes gappen. "Op zaterdag 20 december 2025 werd op het Stadsplein een 1-jarig jongetje beroofd van zijn mutsje," schrijft de lokale politie, "terwijl hij in de kinderwagen zat en zijn oma hem voortduwde." Vroeger had de dader natuurlijk ook gewoon de goedgevulde portemonnee van de desbetreffende oma mee kunnen nemen maar tegenwoordig weet je dus helemaal niet meer zeker of dat zin heeft. Niets is heilig, alles gaat kapot, anarchie in Amstelveen.