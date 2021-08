Daar zit geen logische gedachte achter. Je moet een hele keten van oorzaak en gevolg vooronderstellen om wat hij beweert te kunnen onderbouwen. Er zijn nogal wat aannames nodig om dit 'narratief' overeind te krijgen. Er worden slechts twee feiten genoemd:

1) De politie heeft binnen 24 uur iemand opgepakt;

2) De verdachte is 14 jaar oud.

Dat is alles wat we van meneer te horen krijgen. Dat het "zeer goed politiewerk" was dat in een snelle aanhouding resulteerde is geen feit te noemen maar meer een inschatting van meneer zelf. Het zou zomaar kunnen zijn dat het een erge gemakkelijke klus was die door elke Bromsnor zou kunnen worden geklaard, dus ja, zonder verdere feitelijkheden is niet uit te maken of er echt sprake is geweest van "zeer goed politiewerk". Maar laten we daar eens van uitgaan, dat het zeer goed politiewerk betrof die tot de aanhouding leidde, dan doet de leeftijd van gdegene die is aangehouden toch niet terzake? Of we moeten veronderstellen dat het doorgaans erg moeilijk, zo niet onmogelijk is om 14-jarige verdachten aan te houden, dat die in tegenstelling tot 13-jarigen of 15-jarigen telkens de dans weten te ontspringen. Dus nee, meneer lijkt het in heel andere richting te zoeken. Er is een 14-jarige aangehouden, en er is iets specifieks met die leeftijd dat niks te maken heeft met goed politiewerk, degene die is aangehouden is 'slechts' 14 jaar oud, dus niet 15 jaar, 16 jaar of nog ouder, nee hij is 'slechts' 14 jaar. Jong, té jong, opvallend jong. Daar moeten we het kennelijk gaan zoeken, bij het feit dat er iemand is aangehouden die slechts 14 jaar is. Dat is de spiegel die ons wordt voorgehouden, die jonge leeftijd! Dat het een verdachte is van slechts 14 jaar oud bewijst dat streng straffen niet werkt is de stelling, niet dat de politie binnen 24 uur iemand heeft weten op te pakken. We zijn al een stukje verder. Slechts twee feitjes werden er genoemd, en één van die twee feitjes valt af. Blijft er één over, en dat feit wordt als bewijs van een stelling opgevoerd:

"Als een verdachte wordt opgepakt die slechts 14 jaar oud is, dan wordt daarmee het bewijs geleverd dat streng straffen niet werkt."

Maar o jee, er wordt veel méér gezegd, er wordt ook nog gezegd wat er in zo'n situatie wél zou werken, of toch minstens wat er in de plaats van die strenge straffen zou moeten gebeuren om te voorkomen dat er al te veel mensen worden opgepakt die 'slechts 14 jaar oud" zijn:

"Als tolerantie en meer voorlichting ons antwoord zou zijn, dan zou iemand die door de politie wordt opgepakt niet slechts 14 jaar oud zijn, al was het politiewerk nóg zo goed."

Daar zit een heel gedachtengoed achter. Zoiets als:

"Vanwege die zware straffen wordt de leeftijd waarop individuen besluiten om van het rechte pad af te gaan steeds lager. Worden die straffen milder, dan gaat die leeftijd weer omhoog."

Als je dat hard wilt maken, dan moet je weer van alles gaan vooronderstellen. Wellicht dat je kunt aantonen dat de gemiddelde leeftijd van crimineeltjes daalt, maar daarmee heb je nog niet aangetoond waardoor dat komt, laat staan dat je een directe relatie kunt leggen met de zwaarte van opgelegde straffen. Dus dat een jongeling denkt "Nou, waarom zou ik niet wat eerder in mijn carrière kunnen beginnen met Frederique's op hun bek timmeren, de straffen worden immers tóch alleen maar zwaarder."

En dat is nog even helemaal afgezien van het feit dat het hier om slechts één geval gaat. Als uit de cijfers zou blijken dat de betonschaarbrigade in de breedte verjongt, en dat alle types die graag iemand in elkaar willen rammen 'slechts 14 jaar oud' zijn, dan kun je spreken van een trend, en dan is het niet verkeerd om je af te vragen waar dat 'm in zit. Maar om dan een hele sprong te maken naar de zwaarte van de straffen die aan veroordeelden worden opgelegd, nee, da's geen spiegel, da's een modderpoel.