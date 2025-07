'Wielrenster Puck Moonen zegt dat ze tijdens het fietsen belaagd is door tieners die haar met een stuk hout probeerden te raken. Twee jongeren zouden haar in een auto voorbij zijn gereden in het Gelderse dorp Opheusden.' Luister, wij zijn de laatste die zouden ontkennen dat wielrenners die per se op de weg willen fietsen terwijl enkele meters verderop gewoon een fietspad ligt BLOEDIRRITANT zijn. We zouden zelfs een lichte neiging om van die losers, die hun bierbuik in zo'n pakje heisen om lekker een middagje koers te LARPen en 'WHEEEEAAAUJJ' te schreeuwen naar alles wat voor ze aan de kant moet, een keer genadeloos af te snijden. Maar we hebben het hier over Puck Moonen. Dé topsport-incluencer van de Lage Landen, bekend geworden als profwielrenster die niet kon profwielrennen en het liefje van een Britse autocoureur die niet zo goed kon autocoureuren. Die heeft het heus niet makkelijk. Haar dan ook nog eens van de weg af rijden en proberen te raken met een stuk hout (??) is gewoon ZIELIG.