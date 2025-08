Verhaal in Runner's World over een verhaal dat anderhalf jaar geleden ook al in Trouw stond en waarvan nu de namen en rugnummers naar buiten druppelen. Een topatlete heeft seks met een mannelijke topatleet, de mannelijke topatleet filmt de seks, de beelden worden verspreid, de vrouwelijke topatleet onderneemt stappen bij de Atletiekbond, maar het lijkt erop dat de Atletiekbond het halen van een gouden medaille op de Olympische Spelen (waar de mannelijke atleet een belangrijke schakel voor is) veel belangrijker vindt dan ingrijpen. En zo geschiedde: goud op de Spelen (Isaya Klein Ikkink, Femke Bol, Lieke Klaver, Eugene Omalla, u moet zelf maar even uitzoeken welke van deze vier lopers allemaal mannen zijn), hardloopster Zoë Sedney in een depressie. "Ik slikte antidepressiva omdat het gewoon echt niet goed ging. Ik voelde me alleen prettig bij niets doen, geen mensen om me heen, niet naar buiten hoeven, niets." Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met Sedney. Roept u maar, wat is belangrijker: een gouden medaille of het welzijn van een jonge vrouw? Lekker gewerkt, Atletiekbond!