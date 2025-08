The Prime Minister's Office briefed this evening that a decision has been made by the PM for a full occupation of the Gaza Strip, including operations in areas where hostages are held, and conveyed a message to the Chief of Staff: if this does not suit him, you should resign.

De Israëlische premier Netanyahu zou vanavond opdracht hebben gegeven om de Gazastrook volledig te bezetten. Dat vermoedelijk in een allerlaatste poging om de gijzelaars vrij te krijgen. The IDF currently holds control over approximately 75 percent of the Gaza Strip, but under the new plan, the military would be expected to occupy the remaining territory as well — bringing the entire enclave under Israeli control. It is unclear what such a move would mean for the Strip’s millions of civilians and humanitarian groups operating in the enclave, zo meldt The Times of Israel. De beelden van de uitgemergelde gijzelaar Evyatar David (24) die afgelopen dagen naar buiten kwamen schokten Israël en - als het goed is - de gehele Westerse wereld. Dat het mogelijke besluit hierna komt, is daarom geen al te grote verrassing. Met Hamas onderhandelen is immers onmogelijk gebleken. Ook de Amerikaanse gezant Steve Witkoff erkende dat en daarom mag worden aangenomen dat de Amerikanen Netanyahu in dezen andermaal zullen steunen. Ynet meldt zelfs dat Trump al groen licht heeft gegeven. Volgens Reuters vindt er morgen pas een kabinetsstemming plaats over het plan. Het nieuws komt ook nadat juist bekend werd dat 550 Israëlische oud-commandanten van verschillende veiligheidsdiensten in een brief opriepen tot een einde van de oorlog en daags na een historische oproep van de Arabische Liga aan Hamas om de wapens neer te leggen. Rest de vraag: WAT DOET KABINET SCHOOF?