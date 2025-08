Bovenstaand ziet u hoe Israëlische gijzelaar Evyatar David (24) na 665 dagen in Hamas-hechtenis wordt opgedragen zijn eigen graf te graven. Er zijn nog altijd 49 gijzelaars in Gaza, waarvan er naar verwachting nog slechts zo'n 20 in leven zijn. Een dag voor de bovenstaande publicatie door Hamas, publiceerde Islamic Jihad een video van de evenzo uitgemergelde gijzelaar Rom Braslavski. Trump lijkt nog niet gereageerd te hebben op de video's, maar zijn hoofdonderhandelaar Steve Witkoff wel. Axios citeert Witkoff: "President Trump now believes that everybody ought to come home at once - no piecemeal deals. That doesn't work. Now we have to get all the 20 [live hostages] at the same time... we think that we have to shift this negotiation to all or nothing so that everybody comes home. We think it is going to be successful and we have a plan around it." Meer beeld na de breek.