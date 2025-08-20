De dienders van het Joods Politie Netwerk (JPN) besloten in juni 2025 tijdelijk te stoppen met deelname aan politie-overlegorgaan Netwerk Divers Vakmanschap, waar 'minderheden' als Marokkanen, Turken, lhbt’ers (‘Roze in blauw’), christenen en Molukkers bijeen komen. Want het laat zich raden, maar voor een diversiteitsclub krijgen de joodse collega's wel heel uniforme vragen. Voorzitter van het JPN Patricia Galit Bakker zegt tegen het NIW: "Wij houden even pauze. De reden is Gaza. Het gaat alleen nog maar over Gaza. Wij hebben geen zin meer in politiek en willen ons bezighouden met waar wij voor zijn: informatie verschaffen over onze gemeenschap, over onze feestdagen en tradities."

Ja en weet je, het is nou niet alsof 'het gesprek aangaan' de mening van moslims over Israël nuanceert. Dus op een gegeven moment kun je misschien inderdaad maar beter even pauzeren.

De gehete 'neutraliteit' van de politie werd natuurlijk al eerder onder druk gezet door islamitische agenten die geen joodse objecten meer willen bewaken, en door de uitlatingen van islamitische politieagenten in uniform op LinkedIn. Bijvoorbeeld: sectorhoofd Politie Flevoland Ben Nassir Bouayad, of 'teamleider Diverse Instroom' (ja ja heet dat zo tegenwoordig?) en hoofdinspecteur bij Politie Den Haag Mohammed El Arrag die een video van Raoel Heertje herplaatst, of plaatsvervangend districtshoofd in Amsterdam-West met zijn openbare pleidooi "Neutraliteit is geen stilzwijgen bij onrecht".