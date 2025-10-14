Nog geen dag bovengronds en een diepgewortelde traditie wordt midden in Gaza-Stad onmiddellijk opgepakt: soennitisch supersnelrecht! Volgens Hamas betreffen de acht gisteravond geëxecuteerde, bovenstaande Gazanen leden van de rivaliserende Doghmush-clan (wiki). Tijdens eerdere gevechten afgelopen zondag zouden 19 leden van de clan, en acht leden van Hamas gedood zijn. Ook werd bij die gevechten bekende journalist/entertainer 'Mr. FAFO/Saleh Aljafarawi' gedood. Hamas beschuldigt de clan - zoals elke concurrent - van 'collaboratie met Israël', en heeft sinds bovenstaande executies nog minstens twee andere executies binnen dezelfde clan uitgevoerd. En het heeft de smaak te pakken, want Hamas kondige voor vandaag een nieuwe reeks arrestaties en executies aan. Saillant detail overigens: Trump zei gisteren dat Hamas tijdens de onderhandelingen open is geweest over hun wens 'orde te herstellen' en dat Trump hier "toestemming voor een bepaalde tijd" voor heeft gegeven. Het blijft de grote vraag hoe deze hervestiging van gezag zich verhoudt tot een uiteindelijke ontbinding en ontwapening van Hamas. Mocht u zich geroepen het voorspel van het bovenstaande tribunaal te zien dan kan dat hier, meerdere hoeken van de executie zelf hier. Je zou er bijna een rode lijn van trekken!

Update 08:56 - Voor zover dat kan hier een overzicht van tegen welke clans Hamas nu vecht, en wat de status van die gevechten is.