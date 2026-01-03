8-jarig meisje dood gevonden in woning Kollum, moeder aangehouden
Djiez
Maagdraaiend nieuws uit Friesland. In een woning in Kollum is vanochtend een 8-jarig meisje dood aangetroffen. De moeder van het meisje is naar verluidt aangehouden. Aanvankelijk ging er een melding uit via HartslagNu, waarmee vrijwilligers in de buurt worden opgeroepen voor een reanimatie. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze het kind dood aan. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. De oudere broer van het meisje zou terwijl alles gebeurde ook aanwezig zijn geweest in de woning.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De FRIEZEN zijn boos, stappen uit gezamenlijke lobby noordelijke provincies
Oh oh oh, als er ook geen ijs ligt
De GeenStijl Podcast, aflevering 2: Habtamu de Hoop
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Goejûn! Lang leve de Friese taal in Het StamCafé
Kom maar door met die subsidie!
Auto D66'er Tjeerd de Groot afgefikt
Afgefikte auto's altijd -100
Europese Patriotten — Het Großfriesisches Reich
Eigen volk eerst: de Friezen identificeren zich als inheemse Germaniten, scheuren zich los van Nederland en roepen het Großfriesisches Reich uit***. ***
KaartjesGate - Volkskrant noemt rabiate regiohaat "moment van onoplettendheid"
Friesland en Groningen? Waar dan?