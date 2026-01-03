achtergrond

8-jarig meisje dood gevonden in woning Kollum, moeder aangehouden

Djiez

Maagdraaiend nieuws uit Friesland. In een woning in Kollum is vanochtend een 8-jarig meisje dood aangetroffen. De moeder van het meisje is naar verluidt aangehouden. Aanvankelijk ging er een melding uit via HartslagNu, waarmee vrijwilligers in de buurt worden opgeroepen voor een reanimatie. Toen de hulpdiensten arriveerden troffen ze het kind dood aan. De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. De oudere broer van het meisje zou terwijl alles gebeurde ook aanwezig zijn geweest in de woning.

Tags: kind, kollum, friesland
@Zorro | 03-01-26 | 13:16 | 55 reacties

Reaguursels

