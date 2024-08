Er was kniehoog gras, deels platgelopen, beschrijft Zaalberg. "Ineens hoorde de begeleidster geritsel. In een flits zag ze de wolf. Het meisje werd beslopen en aangevallen. Ondanks de lage sluipstand, was hij supersnel. Het meisje werd kort in haar rechterzij gebeten, waarna ze naar links viel. De begeleidster gilde hard, waarna de wolf losliet. De wolf liep weg, bleef zo'n tien meter verderop staan, keek nog even om en vertrok. Dit laatste hebben meerdere medewerkers gezien.""

"Mijn dochter was een appel aan het verstoppen voor een speurtocht", vertelt de vader. "Ze werd in een flits schuin van achteren aangevallen. Ze viel en heeft de wolf zelf niet gezien. Toen ze haar ogen opende was hij al weg."

Gebeurde op 16 juli en is sindsdien een vreemde discussie. Eerst werd het beschreven als een "korte fysieke confrontatie ", vervolgens noemde de bso het wel degelijk een " bijtincident " en daarna was het volgens wolvenexperts een wolf die met zijn bek open tegen het kind aanliep waardoor de tanden in de huid van het kind prikten, maar was er beslist geen sprake van een beet .

Vader Matthijs over de nasleep:

""Iedereen was behoorlijk in shock. Dat is ook niet gek natuurlijk."

Vervolgens belde hij de huisarts. "Die reageerde net zo verbaasd als ik. Het was even zoeken naar het medisch protocol. De huisarts belde daarom ook met het RIVM voor advies. Je merkt dan wel dat het de eerste keer is dat zoiets hier gebeurt."

Bij de dokter werd het letsel behandeld als een beet van een hondachtige, vertelt Matthijs. "Omdat een van de wonden vlakbij de nier zat, onderzocht de arts voor de zekerheid de nierfunctie om te kijken of sprake was van een kneuzing, maar dat was niet het geval."

Matthijs maakte intussen foto's van de verwondingen. "De huisarts zei dat dit vergeleken met een zware hondenbeet licht letsel was. Dan kunnen de vellen en pezen erbij hangen, maar dat was nu niet het geval. Mazzel dus. Schoonmaken en een antibioticakuur was genoeg."

De vader vermoedt wel dat de confrontatie met de wolf met enige kracht gepaard is gegaan. "Later had mijn dochter blauwe en gele plekken.""

Die avond nog kwamen twee agenten langs voor een verhoor.

"Ze hadden een lijst met vragen die ze afliepen en namen kleding mee voor dna-analyse. "Er zaten gaatjes in haar trainingsjasje", aldus de vader. Het dna-onderzoek bevestigde een paar weken later dat het om een wolf ging.

Een mogelijke tandafdruk in de kleding werd niet nader onderzocht. Dit zou volgens de provincie Utrecht geen nieuwe of aanvullende informatie opleveren over de betrokkenheid van de wolf."

Met het meisje gaat het volgens Matthijs inmiddels weer beter.

"We hebben ons zorgen gemaakt over haar gezondheid en de gevolgen van het incident. Daarom hebben we ook Slachtofferhulp ingeschakeld. Onze dochter is nog wel een tijdje bang geweest om weer naar het bos en de bso te gaan en had meer moeite met slapen. Het moet weer normaliseren, maar het gaat de goede kant op. Met een schadeclaim zijn de ouders niet bezig, ook willen ze zich niet mengen in de wolvendiscussie. "Maar het stoort ons dat er zoveel mist is opgetrokken. Ik snap het ecologische perspectief echt wel, maar dit is gewoon een ongeval met letsel. Een veiligheidsincident. Daar moet sterker op gehandeld worden voordat het ernstiger misgaat."

Ook in RTV Utrechts verslaglegging vandaag blijven wolvenexperts en een onafhankelijk patholoog bij hun lezing dat er geen sprake was van een beet.

Maar ecoloog en roofdierdeskundige Erwin van Maanen zet daar toch vraagtekens bij: "Misschien geen volle beet, maar een "probeersel". De zij is ook een logische plek om te bijten voor de wolf. Daar zitten de organen. Dit is wel degelijk een ernstige situatie geweest. Ik vind dat er te grote risico's worden genomen."