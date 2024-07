Follow-up nieuwsbericht over die wolf die in een natuurgebied bij Leusden een 'confrontatie' had met een kind. Klonk al vaag want 'een confrontatie' is iets wat hooligans hebben, of wat die eeuwige knecht van Peter R. de Vries aan het einde van de aflevering doet als hij in Bali achter een oplichter aan zit te vangen. De 'confrontatie' tussen wolf & meisje in Leusden was wel degelijk een beet, zo laat de bso nu in een verklaring weten: "Wij kunnen bevestigen dat de fysieke confrontatie een bijtincident door een wolf betrof. Het is door experts bevestigd dat het daadwerkelijk een wolf is geweest. De medewerker die tijdens de gebeurtenis direct naast het meisje stond, heeft verklaard dat ze de wolf in de zij van het kind heeft zien bijten. Dit wordt bevestigd door de ouders van het kind. Het was een zeer korte beet in de zij van het meisje, de wolf heeft niet doorgebeten en liet het meisje direct los, waarna zij viel. Het fysieke letsel beperkt zich tot lichte verwondingen. Het meisje is geschrokken maar maakt het goed. Omdat de wolf van achteren kwam, heeft ze de wolf niet zien aankomen en heeft ze geen beeld bij de wolf." Welnu, als uw hondje Fluffer z'n tanden in een kind zet gaat-ie eraan. Wat te doen met deze hapgrage wolf?