Hackers: 'Privédata uitstrijkjes zijn VERWIJDERD'
Dolle Mina's kunnen thuisblijven
nieuws: Nova, verantwoordelijk voor de hack bij het lab, belooft de gestolen data niet te publiceren: "Alles is verwijderd."— Daniël Verlaan (@danielverlaan) August 22, 2025
"Ik wil patiënten geruststellen dat hun gegevens zijn verwijderd door de eerste deal", schrijft Nova in een opvallend bericht:https://t.co/LBmmfbwqcU
De cybercriminelen van Nova beloven de privégegevens van honderdduizenden patiënten toch niet te publiceren. Vorige week maandag werd bekend dat er gegevens (waaronder resultaten van UITSTRIJKJES) van zo'n half miljoen vrouwen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker door de cyberbende waren gestolen via HACK uit laboratorium Clinical Diagnostics NMDL in Rijswijk. Maar dat was nog niet alles want daar kwam bovenop dat ook data van onderzoek naar huid, urine en penis waren gelekt. Van onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum, Amphia ziekenhuis en Alrijne ziekenhuis. En dat maakte het natuurlijk nog vele malen erger. Zeker toen er gedreigd werd de gegevens te verkopen aan criminelen. Dat gaat nu dus niet gebeuren, althans, als we moeten geloven wat de hackers beloven: "Ik wil patiënten geruststellen dat hun gegevens zijn verwijderd door de eerste deal." In ieder geval hebben ze aangetoond dat de beveiliging van uw gegevens zo lek als een mandje is. Voor nu slaken een half miljoen vrouwen en een heleboel mannen met verloren penisdata een zucht van verlichting, maar ja, niet elke hacker is er een van de Nova-groep natuurlijk!
