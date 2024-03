for my birthday, my partner and some friends organized a huge bang gang for me, with 42 attendees! Here's the breakdown of how the event was organized, exit survey statistics, and what it was like for me psychologically. 1/

'Volwassen actrice' Alealla die 'datawetenschapper' en cultuurcriticus (onderaan) werd en er zelfs een eigen wiki aan overhield. Nou, dat mocht gevierd! En geturfd. In het wetenschappelijk verslag lezen we van deur tot deur hoe het reilde en zeilde.

Onderstaand een paar sleutelpassages, maar echt elk mogelijk datapunt is dus verzameld in graphs in het verslag zelf. Meten is weten en leren is weren. Spoiler: de heren kregen drie minuten en 5 eindigden in een van de andere dames, wat na het zien van foto's (na breek) wel op enig begrip kan rekenen.

"One of the organizers made everyone solemnly swear to do their best to c*m only in the birthday girl (as opposed to in any of the fluffers). (...) Ten other women attended, two to help out while looking hot (doing things like running the coat check and being a point of contact for other women in case they needed anything), and eight fluffers who helped get the men hard for me. (...)

We had way more fluffer interest than anticipated. By the end we were turning away women trying to get in, which was an absurd position to be in. I think more women than you might think actually do want to participate in g*ngb*ng sl*ttery, they might just not admit it publicly, or feel safe enough at most events to inhabit their full sexual expression.