Bevolkingsonderzoek, ongetwijfeld hartstikke nuttig en belangrijk dat daar zo nu en dan mensen aan meewerken. Om dat lekker laagdrempelig te maken komt zulks onderzoek vaak naar demense toe in zo'n uit de kluiten gewassen pipowagen met een vriendelijk ogend logo erop, alsof het naar de omgeving schreeuwt: 'KOM BIJ ONS, VERTROUW ONS UW GEGEVENS TOE!'. Dat kunt u dus beter niet doen. 'De gegevens van bijna een half miljoen vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zijn gehackt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland.' OEPSIEFLOEPSIE! Boeven van cyberbende Nova hebben de gegevens kunnen jatten na het binnendringen van laboratorium Clinical Diagnostics NMDL in Rijswijk. Het gaat niet alleen om namen en adressen van deelnemende baarmoederbezitters, bij een deel van de vrouwen zijn ook de resultaten van uitstrijkjes buitgemaakt. Wat criminelen precies met die gegevens kunnen of willen; geen idee, maar het is ongetwijfeld niet best. Dus. Waar blijven de Dolle Mina's?

UPDATE: Ook data van onderzoek naar huid, urine en penis gelekt. Onder andere van het Leids Universitair Medisch Centrum, Amphia ziekenhuis en Alrijne ziekenhuis. UW PIEMELDATA LIGT OP STRAAT.