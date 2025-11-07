achtergrond

Universiteit Twente stopt met cum laude-onderscheiding, want te weinig vrouwen halen het

probleem opgelost!

Excellentie hoeft het immers niet van de daken te schreeuwen, echt talent fluistert. Dus om die reden en omdat vrouwen het blijkbaar niet kunnen stopt Universiteit Twente er maar gewoon mee. In de universiteitskrant valt te lezen: "Het predicaat “met lof” (cum laude) verdwijnt uit het nieuwe promotiereglement. Deze onderscheiding was bedoeld als erkenning voor uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteit, maar blijkt in de praktijk niet te berusten op objectieve maatstaven en systematisch nadelig uit te pakken voor vrouwelijke promovendi. Om die reden is besloten de regeling te schrappen." Nee maar even. Of het cum laude-onderscheidingstraject is intrinsiek subjectief en vervolgens seksistisch, of vrouwen zijn 'systematisch' gewoon iets minder monomaan van aard en daarmee net iets minder lovenswaardig - een beetje als met darten en schaken. Óf allebei. Hoe dan ook, CV-zichtbaar excelleren zit er in Twente niet meer in.

@Spartacus | 07-11-25 | 13:00 | 265 reacties

