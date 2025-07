Kijk je kunt wel altijd dwars door het gevaar heen, maar je kunt er dus ook omheen. Maar dat hoef je vrouwen gelukkig niet uit te leggen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Om plekken die ze onveilig vinden te vermijden, loopt of rijdt 45 procent van de 15- tot 25-jarige vrouwen weleens om in hun buurt. Vrouwen doen dat in alle leeftijdsgroepen vaker dan mannen. Ze zijn ook vaker bang om slachtoffer te worden van criminaliteit in hun buurt." Het zal de verbazing niet schetsen, maar het is vooral een grootstedelijk probleem: "Hoe stedelijker de woonomgeving, hoe meer mensen onveilige plekken in hun buurt ontwijken door om te lopen of om te rijden. Van de vrouwen die in grotere steden wonen, loopt 44 procent weleens om in de eigen buurt. In plattelandsgemeenten is dat 21 procent." En het is overigens niet alsof de mannen zo onbevreesd zijn hoor: landelijk kiest 20% van de mannen wel eens een 'andere' route, in grote steden is dat 28% en in plattelandsgemeenten 11%. Hey maar, wat is dan precies hetgeen waar ze met een boog omheen navigeren?