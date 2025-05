Jongens allemaal even klappen voor Holly Mae Brood. Die is door herenblad FHM uitgeroepen tot aanvoerster van de FHM500 en draagt daarmee de titel Vrouw van het Jaar. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de Mooiste Vrouw van het Jaar, zoals de aanvoerster van de lijst bij vorige edities werd aangeduid. Het gaat dus NIET om uiterlijk, maar om al die andere dingen die Holly Mae Brood het afgelopen jaar bereikt heeft. Denk aan... goede doelen politiek iets met het klimaat weten wij veel Eh. AL DIE DINGEN waarmee Holly Mae zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor Nederland. Er is ook een bijpassende photoshoot, daarin heeft Holly Mae dan geen kleren aan maar jongens nogmaals het gaat NIET OM UITERLIJK. Holly Mae Brood, nadrukkelijk NIET DE MOOISTE VROUW van Nederland, gefeliciteerd!