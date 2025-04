Nieuwe ietwat positieve ontwikkelingen in de ranzige toestand op Koningsdag, waar "ze" viraal lagen te neuqen tussen de auto's op de Keizersgracht ter hoogte van de Utrechtsestraat. Er is WELDEGELIJK ingegrepen door omstanders, anders dan "er liggen er twee" te filmen en op sociaalmedia te plaatsen. Vrouwen hebben staan schoppen naar de gast met z'n broek op de enkels, die daarop met zijn arm afwerende bewegingen maakte. FILMPJE IS IN HET BEZIT VAN HET PAROOL, en mag wederom niet gedeeld ende verspreid worden. Daarom kudos voor de dames. Kopschoppen altijd +1. Nou ja, niet altijd.