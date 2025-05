Zo dan. Er was op Koningsdag ineens een seksfilmpje dat een verkrachtingsfilmpje bleek te zijn. Het filmpje, geschoten aan de Keizersgracht, werd massaal met allerhande 'hihi oehlala'-teksten als bijschrift gedeeld door mensen die niet wisten dat het hier om een misdrijf ging. Allemaal erg naar voor de vrouw in kwestie, want het zal je maar gebeuren of: het zal je dochter maar overkomen. Toen was er een dag later ook nog een heldenfilmpje, waarop te zien was hoe een groepje jonge vrouwen de verkrachter een paar rake schoppen verkocht. Nu is er: een verdachte. Het gaat om een 27-jarige Italiaan, meldt een woordvoerder van het OM aan de Telegraaf. De engnek wordt vanmiddag voorgeleid.

Natuurlijk ook STOM dat er een ITALIAAN ons Koninklijke feestje rondloopt, en als 'ie dan ook nog gaat lopen verkrachten... Daar vinden we wat van. Eerst Marco Borsato, nu dit. LOCK HIM UP.