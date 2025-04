Wat begon als een bizar verhaal is inmiddels uitgegroeid tot een ontzettend naar verhaal. Eerst dook in het weekend al overal die video op van een man die een vrouw penetreert tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht, toen bleek gisteren dat er mogelijk sprake was van verkrachting, en vandaag heeft de vrouw in kwestie daar ook daadwerkelijk aangifte van gedaan, en is de man gearresteerd. Er zijn zedenzaken waar minder doortastend wordt opgetreden; gelukkig is hier wel snel gehandeld. Voorts herhaalt de politie haar oproep om de beelden te verwijderen en niet te delen, en laten we wel wezen: als je ze met dit in je achterhoofd blijft doorsturen ben je een ongelooflijke bloedhond en tevens ziek in je kop.