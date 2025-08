Het is juist helemaal niet grappig dat de (witte) overgrootouders van John Leerdam plantage-eigenaren waren op Saint Kitts en Nevis. Het is ook helemaal niet grappig dat John Leerdam dat onthult in de podcast Mischa! op Radio 1, waarin hij terugblikt op zijn carrière als Tweede Kamerlid, die juist ook helemaal niet grappig was. Ook is het niet grappig dat John Leerdam nu lekker binnenloopt als kwartiermaker voor het slavernijmuseum en is het niet grappig dat de 200 miljoen euro die het kabinet-Rutte IV aan het Slavernijfonds gaf eigenlijk helemaal niet onderbouwd is. Niet lachen dus. NIET. LACHEN.