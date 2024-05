De gemeente Groningen is veel gevraagd hoe ze erop terugkijkt dat het stadsbestuur ooit een rol heeft gespeeld in de slavernij. Burgemeester Koen Schuiling hecht eraan te stellen dat de stad dat niet hadden moeten doen, het was onnodig en misplaatst. Hij heeft er nadien daarom persoonlijk zijn excuses voor gemaakt, al is niemand van de slachtoffers nog in leven. Wij herhalen die graag publiek: sorry slaven!