Toch alvast over de documentaire van Jessica Villerius, die gisterenavond bij Goedenavond Nederland zat om te praten over de zaak-Mallorca. GeenStijl wordt er in de aanprijzende beschietingen aan de haren bij gesleept als hoofdrolspeler en het lijkt erop dat voor de docu ook OM-faalhaas Rutger Jeuken is ingevlogen om 'die site' GeenStijl te blasfemeren dus daar gaan we proactief (!) maar even op inhaken.

Ten eerste: ondanks het geklets óver GeenStijl heeft Jessica Villerius GeenStijl niet gebeld dan wel gemaild om mee te werken aan de documentaire, dan wel om uit te leggen waarom GeenStijl doet wat GeenStijl doet, dan wel om de slappe vingerwijzingen van Jeuken (hier), Plasman (hier) en Kroon (hier) nog maar eens te weerleggen. Dan had mevrouw Villerius niet een vier jaar oude uitspraak van de 'hoofdredacteur van GeenStijl' hoeven te hergebruiken (al legde Bart Nijman de vinger natuurlijk precies op de zere plek) en dan had GeenStijl tevens kunnen vertellen dat namen van moordenaars, verkrachters en doodrijders ALTIJD op GeenStijl verschijnen. Zoals dat in vrijwel alle buitenlandse media ook het geval is, omdat ze daar in tegenstelling tot in Nederland niet iedere avond de kantoorlampen uitknippen met een trekje over de Code van Bordeaux. Dat zullen de 'mediaprofessionals' op een WNL-bank misschien als 'uitzonderlijk ervaren', maar het publiceren van namen gebeurt hier al 22 jaar en is op geen enkele wijze een privilege voor de Hilversumse doodschoppers. Ten overvloede: de namen die op GeenStijl verschenen klopten natuurlijk gewoon, dat werd meteen bevestigd aan het AD, en anders waren die namen helemaal niet op GeenStijl verschenen.

Ten tweede: de 'mediastorm' ontstond niet omdat er wat namen op GeenStijl verschenen, maar omdat de temperatuur in de samenleving extreem hoog was en ze dit bij het Openbaar Ministerie niet aanvoelden, of in ieder geval niet konden ondervangen, en ze het volk WEKENLANG op geen enkele wijze hebben voorzien van informatie. De Mallorca-zaak hield het land van ochtend tot avond bezig, was ieder moment van de dag op de televee en stond dagelijks in de krant, maar waar ze bij het OM destijds vooral druk mee waren was het uitdelen van de foto van de kroongetuige aan staatsgevaarlijke drugsgangsters (niet één keer, niet twee keer, niet drie keer maar vier keer). Terwijl de moordenaars van Carlo Heuvelman terugvlogen naar Nederland had het OM de allergrootste moeite met het vertalen van de stukken - HET VERTALEN VAN DE STUKKEN. De daders stemden hun verhalen op elkaar af. Niet omdat GeenStijl dat vindt of vond of dacht, dat concludeerde ook het AD: "De verdachten hebben twee weken de tijd gehad om sporen uit te wissen en verklaringen op elkaar af te stemmen." Door het verzuimen van het verschaffen van informatie haalde het OM niet alleen geen enkele druk van de ketel, het werkte tevens in de hand dat professionele onderzoekers (deze website) en minder professionele cowboys (De Telegraaf en de Gooi en Eemlander, die AANBELDEN bij de daders) zélf op zoek gingen naar ademruimte. GeenStijl publiceerde de namen van de daders pas na twee volle weken stilte vanuit het OM. Daar ging wéér een week overheen en plots werd Sanil Boughlalah opgepakt en vastgehouden: IN BEPERKING. Ja, lekker gewerkt hoor.

Tussendoor nam het OM in de persoon van die gare Rutger Jeuken GeenStijl nog de maat over een of andere opmerking dat officier van justitie Nadine Franken de moeder zou zijn van een van de daders, maar daar bleek hij in de war met Yvonne Coldeweijer dan wel de commentsectie van haatblog Joop (NPO). Op GeenStijl werd immers netjes het persbericht overgenomen dat Nadine Franken NIET de moeder is van een van de daders met de opmerking: "Dus de thuiscowboys allemaal op het internet op Googlejacht naar namen en rugnummers, maar nu kan iedereen definitief stoppen met speculeren alsook dingen in de ruimte roepen." Druk van de ketel halen, dus, wat het OM ook proactief had kunnen doen.

Nu zijn we jaren verder en dan zit een documentairemaakster te kleppen óver de brisante media-ophef rond een strafzaak, en heeft iedereen weer een meninkje over GeenStijl, maar gaan ze voorbij aan de ware reden ván die media-ophef: dat het Openbaar Ministerie met extreem getreuzel, reactieve berichtgeving en flagrante aanstelleritus óver de media die explosieve situatie helemaal zélf heeft gecreëerd. En dan sluiten we af met de kern: dat er een jongen is doodgeschopt en dat het OM het niet is gelukt om de daders op te sluiten.