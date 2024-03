Belangrijke dag in de rechtszaak rond Carlo Heuvelman, die op Mallorca werd doodgeschopt door een groep bloeddorstige wolven uit Hilversum. Omdat volgens het OM 'de waarheidsvinding nog niet volledig is' heeft alleen totale jankvogel Sanil Boughlalah een celstraf opgelegd gekregen, en kwamen kompanen Hein Busschers en Mees Telkamp goed weg. Deze gasten hebben schijt aan Carlo, schijt aan nabestaanden, schijt aan de waarheidsvinding - ze hebben er zelfs alles aan gedaan om de waarheid te verbergen. De noodkreet van de moeder van Carlo veranderde daar niets aan: "Geef mij alsjeblieft duidelijkheid, al is het anoniem. Ik heb alleen maar foto's en een graf." Deze gasten denken alleen maar aan zichzelf en als ze niet mogen rotten in de cel, dan mogen ze wel rotten in de hel. Ook Daan van Stapele, Stan Franken, Kaan Birinci en totale debiel Lukas Onrust horen vandaag hun definitieve straf. Eis voor Sanil is tien jaar, hij kreeg zeven jaar. Sas is erbij, later meer.

UPDATE - Het Hof spreekt Sanil Boughlalah VRIJ van het medeplegen van doodslag op Carlo Heuvelman. "Het Hof vindt dat niet voldoende duidelijk is geworden wat er met Carlo is gebeurd. (...) Het dna-spoor op de schoen van Sanil B. is niet zondermeer een daderspoor. Er kan niet worden vastgesteld wat het is: bloed, speeksel, huidcellen of iets anders. En de hoeveelheid is te klein, zegt het Hof." Net op tijd vrij voor de zomervakantie dus

UPDATE - Wat een vreselijke, vreselijke dag voor de familie en vrienden van Carlo Heuvelman. We zijn even onze maaginhoud eruit aan het spugen. Hebben de Hilversumse jochies toch gewonnen, door elkaar allemaal het handje boven het hoofd te houden

UPDATE - Hier moet dus echt iets aan gebeuren. Groepen hyena's die met z'n allen iemand helemaal of half dood schoppen en daarna de omerta instellen = allemaal de sjaak, tot ze gaan zingen. Regel het maar. Fok joe met je daderparadijs. Dit is namelijk geen recht, dit is onrecht

UPDATE - "Meerdere jongens stonden bij Carlo Heuvelman toen die in zijn gezicht werd gestompt en op de grond viel. Daar werd hij meermalen tegen het gezicht en hoofd getrapt." En dus spreken we iedereen vrij, zo werkt het nou eenmaal

UPDATE - 32 maanden voor Sanil. Maar die straf heeft hij uitgezeten. Wat een extreem trieste, verdrietige zaak, vol verliezers en een paar Hilversumse losers

UPDATE - Flutvonnis hiero