Nou dat waren drie prachtige jaren zeg. Frederieke Leeflang, ooit als hoogste baas naar de NPO gehaald om alles anders te doen bij de NPO, vertrekt omdat ze alles hetzelfde deed bij de NPO, meldt het AD. Zelfs de "angstcultuur" hield Leeflang blijmoedig in stand, wat zorgde voor klachten, die werden genegeerd, wat zorgde voor ophef, waarna groot tegenstander van cancelcultuur Jan Slagter opstond en opriep om haar subiet te cancellen. Gaan we haar missen? Nee, ze belichaamt alles wat er mis is met de NPO.

Uit het AD: "Het nieuws van haar vertrek volgt op een ‘indringend’ gesprek dat minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vorige week voerde met Tjibbe Joustra, voorzitter van de raad van toezicht (RvT) van de publieke omroep. Onderwerp van gesprek waren de klachten over NPO-baas bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang. Joustra heeft volgens het ministerie toegezegd ‘op de kortst mogelijke termijn gepaste actie te ondernemen’."