Wij zijn, als het ware, Ryanair-fans in hart en nieren en van het eerste uur en tot in ons graf, en gunnen de luchtvaartmaatschappij alle winst van de wereld. Dat dachten wij althans, maar daarover zo meer. Ja je had geen beenruimte, geen enkel comfort zelfs, je kreeg nooit het gewenste stoeltje, je zat altijd naast de grootste stinkende debielen uit de reiswereld en de kans op een happy landing was immer extreem laag, maar dat wist je allemaal. Dat wist je en nam je op de (goed)koop toe. Maar niet langer, want de Ierse vlieger boekte afgelopen kwartaal een megawinst en klom financieel gezien tot cruising altitude. TEN KOSTE VAN ONS. Ryanair was ooit goedkoop, te doen, betaalbaar en zo, maar die eens zo sexy geprijsde tickets waren afgelopen kwartaal maar liefst 21% duurder dan vorig jaar. En daarmee heeft een oude vriend ons verraden. Wat rest zijn de tweets, die we gelukkig nog kunnen lezen, die ons zelfs doen glimlachen tot al snel de tranen komen in het besef dat tickets van Ryanair nu ook DUUR zijn en Ryanair Ryanair niet meer is. Wat een wereld.