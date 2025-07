Stekker uit de kachel & tap de lantaarnpaal af want ONZE stroom is vanavond (weer eens) de duurste stroom van heel Europa! Ach ja bij ons zijn andere dingen weer heel goedkoop. Zoals als onze benzine... Nee wacht onze diesel. Nee wacht ons bier. Nee wacht de woningen. Nee wacht parkeren. Nee wacht de treinkaartjes. Nee wacht speelgoed voor de kinderen. Nee wacht ochtendbier op Schiphol. Nee wacht hotelovernachtingen. Nee wacht de boodschappen. Nee wacht kinderopvang. Nee wacht belasting. Nee wacht bouwmateriaal. Nee wacht haardhout. Nee wacht uit eten gaan in restaurants. Nee wacht studentenwoning. Nee wacht naar de notaris gaan. Nee wacht ons kraanwater. Nee wacht de tandarts. Nee wacht de opticien. Nee wacht naar een festival gaan. Nee wacht de dierenarts. Nee wacht de taxi. Nee wacht boeken. Nee wacht de nieuwe plaat van Douwe Bob. Nee wacht schijtpapier om lekker te kakken op de plee. Nee wacht planten. Nee wacht kranten. Nee wacht een Snickers bij het tankstation. Nee wacht sigaretten. Nee wacht koffiebonen. Nee wacht koffie in het café. Nee wacht sporten. Nee wacht muziekles. Nee wacht pretparken. Nee wacht campings. Nee wacht de sauna. Nee wacht het zwembad. Nee wacht kleding. Nee wacht schoenen. Nee wacht de kapper. Nee wacht de loodgieter. Nee wacht de autogarage. Nee wacht de inktpatronen voor de printer. Nee wacht printpapier. Nee wacht ach laat ook maar.