In de Forbes top 50 bestbetaalde atleten van 2025 staan vrij veel atleten die de pensioengerechtigde leeftijd voor sporters naderen of al hebben bereikt. Zo is de lijstaanvoerder een voetballer van 40. Maar wat toch vooral opvalt aan de lijst: LOUTER MANNEN! In de hele top 50 staat geen enkele vrouw. De vrouwelijke atleet die het meest verdiende is tennisster Coco Gauff, maar zij komt met haar 34 miljoen niet eens in de buurt van de top 50. Kunnen vrouwen er dan gewoon geen reet van? Ja Nee, sponsorcontracten en prijzengeld voor vrouwen zijn simpelweg lager, wat deels te maken heeft met het feit dat er veel minder mensen kijken naar vrouwenvoetbal, vrouwenbasketbal, vrouwentennis etc etc. Dat betekent niet dat de vrouwensport slechter is of minder leuk om naar te kijken. O wacht dat betekent het wel. Tijd dus om het niveau wat op te krikken.