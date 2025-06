Schitterend. Daags na de introductie van Het Canadese Model door Rob Jetten van Depopulatie66 komt de Centrale Omvolkings Afdeling (COA) met een potsierlijke NOODKREET om meer meer meer geld. Want al die Van der Valk- en Fletcher-hotels, cruiseschepen, villa's en crisisnoodopvangs in Bijzonder Provinciaal Landschap KOSTEN HEEL ERG DUUR.

Oh, en of u even uw woning wilt delen met 33 Eritreese nareizigertjes...

‘Wat ook niet helpt, is dat het kabinet de voorrang voor statushouders onder woningzoekenden in de sociale huur wil schrappen. Dat wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies. Als dat doorgaat, blijven mensen nog langer bij ons. In onze Stand zeggen wij daarom ook: investeer in andere opties, zoals woningen splitsen, woningen delen of extra flexibele woonruimte. Anders loopt de boel verder vast en hebben we nog meer azc’s nodig. En dat wil volgens mij niemand.’

Nope. Wat iedereen wel wil is de instroom omlaag. Gewoon naar ONGEVEER 100, en dat dan voor Week 26 t/m Week 52.