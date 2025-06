Het redelijke midden! De partij die de wooncrisis wil oplossen door meer te bouwen, wil nu graag de migratiecrisis oplossen door minder te migreren, armoede verhelpen door gratis geld uit te delen en het tanende vertrouwen in de democratie herstellen door referenda in te voeren. Ho, nee, wacht, nu slaan we door, referenda zijn voor neofascistische slechteriken met rare alt right-kapsels en die moeten naar de kapper de goelag. Afijn het eens zo menselijke D66 radicaliseert nu helemaal de moeder en bepleit plotsklaps het Canadese migratiemodel, waar de NOS in 2018 het volgende over schreef: "Hoe jonger je bent en hoe hoger opgeleid hoe meer kans op een verblijfsvergunning. Door die strenge criteria zijn migranten hoger opgeleid dan in Europa en vinden ze vaker werk." Hoog opgeleide migranten, ben je helemaal belatafeld, en die gaan dan stomtoevallig allemaal D66 stemmen zeker. Sluw! Voorts sluiten Jetten en consorten zich hiermee aan bij inhumane bruinlaarzen als CDA en NSC die van Nederland een soort, nu ja, Canada willen maken. Gestoord, doortrapt, hardvochtig. "Asielaanvragen worden buiten Europa behandeld en we selecteren – naar het Canadese model – aan onze buitengrenzen." Ja sorry voor de duidelijkheid we citeren hier NIET Mein Kampf maar de website van D66, dat u het weet.