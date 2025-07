Helaas grootste netto-betaler van Europa, het is: echt. Bonnetje hier te vinden ngotransparancy.eu na zoekopdracht "Gambia Wrestling". Want als er iets uw half miljoen euro waard is dan zijn het wel de Gambiaanse worstelwedstrijden "to enhance resilience against climate change in local communities". Hoe kun je anders van Gambianen verwachten dat ze deze CRISIS het hoofd weten te bieden. Meer beeld & uitleg onderstaand in de taal van de liefde. In ander heuglijk presenteerde Ursula gisteren het nieuwe EU-budget t/m 2028 t.w.v. maar liefst €2 BILJOEN: "It's a budget for a new era, that matches Europe’s ambition." Brussels ambitie bedoelt ze overigens, en u heeft het maar te betalen.