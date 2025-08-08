We hebben heel af en toe wel een beetje medelijden met iemand, deze week is diegene Steven Kazan. Die kondigde een week geleden aan dat na 14 jaar huwelijk met Jaimie DE MAGIE WEG WAS. Kan gebeuren natuurlijk, misschien was Jaimie er klaar mee om continu het lekkere wijf te moeten spelen in Stevens flauwe goochelfilmpjes, of zo. Maar nee, er was meer aan de hand. Al snel deden geruchten de ronde dat Jaimie een verhouding was begonnen met carnavalszanger 'Vieze Jack'. Die geruchten blijken: juist. Sterker nog, het blijkt allemaal begonnen te zijn bij de opnames van een videoclip van Vieze Jack, waarin Steven Kazan en assistente Jaimie een rol hadden. Tijdens de opnames van die clip verscheen het (toen nog) getrouwde stel met Vieze Jack voor de camera, waarbij de laatstgenoemde aangaf al tijdens de coronatijd contact te hebben gezocht met Jaimy, 'Maar dat weet Steven niet, haha'. De wisseltruc werd dus voor zijn ogen verricht, maar de goochelaar had het zelf niet door. Au, au, au.