Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro

Slecht nieuws voor de horloges van 168 duizend euro-gemeenschap: andere gemeenschappen willen deze gemeenschap infiltreren, en niet per se op ridderlijke wijze. Sowieso geen idee hoe Robin Hood dat precies deed, maar sterk vermoeden dat hij niet zoals deze twee Signalementiërs iemand op straat beroofde en in elkaar beukte terwijl diens 12-jarige zoontje erbij stond. Incident vond overigens plaats op oudejaarsavond 2024, dus ontzettend goed dat de lokale politie er bovenop zit. Prioriteiten!

Afijn, zin in een horloge van 168 duizend euro nu.