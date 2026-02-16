Vrouwen eisen de nacht op. Het grootste probleem van de nacht (volgens D66) is dat steden (zoals Amsterdam) 'ontworpen zijn door gezonde witte mannen van een zekere leeftijd'. En dan hebben we nóg een probleem (volgens GeenStijl), namelijk dat er gespuis rondschuimt in die steden. Gespuis dat mogelijk 'wit' is maar mogelijk ook niet (i.t.t. D66 doen wij niet aan kleurtjesroepen) en van een zekere leeftijd. Welnu, D66'er Elise Moeskops (die van dat vrouwelijk perspectief in de openbare ruimte) denkt dat Amsterdam veiliger wordt door de verlichting aan te passen. Dus Moeskops met twee verslaggeefsters van AT5 naar zo'n nieuw verlicht tunneltje in Zuidoost. "In deze tunnel komt het licht heel mooi vanaf de zijkant. Dan kan je zien wie er ook in de tunnel zijn en wie er op je af komt lope blablabla." En wat denkt u??? Tijdens het filmen worden de AT5-verslaggeefsters lastiggevallen: "Op het moment dat we daar aan het filmen zijn, zijn er meerdere jongens die voor een onveilig gevoel zorgen en opmerkingen maken." Goh nou het lijkt toch bijna... dat het... probleem... NIET ligt... bij... de verlichting???