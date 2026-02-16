achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

AT5 maakt item over 'vrouwvriendelijke verlichting in tunneltjes', verslaggeefsters worden lastiggevallen door 'groepen jongeren'

We hebben een mannenprobleem!

Vrouwen eisen de nacht op. Het grootste probleem van de nacht (volgens D66) is dat steden (zoals Amsterdam) 'ontworpen zijn door gezonde witte mannen van een zekere leeftijd'. En dan hebben we nóg een probleem (volgens GeenStijl), namelijk dat er gespuis rondschuimt in die steden. Gespuis dat mogelijk 'wit' is maar mogelijk ook niet (i.t.t. D66 doen wij niet aan kleurtjesroepen) en van een zekere leeftijd. Welnu, D66'er Elise Moeskops (die van dat vrouwelijk perspectief in de openbare ruimte) denkt dat Amsterdam veiliger wordt door de verlichting aan te passen. Dus Moeskops met twee verslaggeefsters van AT5 naar zo'n nieuw verlicht tunneltje in Zuidoost. "In deze tunnel komt het licht heel mooi vanaf de zijkant. Dan kan je zien wie er ook in de tunnel zijn en wie er op je af komt lope blablabla." En wat denkt u??? Tijdens het filmen worden de AT5-verslaggeefsters lastiggevallen: "Op het moment dat we daar aan het filmen zijn, zijn er meerdere jongens die voor een onveilig gevoel zorgen en opmerkingen maken." Goh nou het lijkt toch bijna... dat het... probleem... NIET ligt... bij... de verlichting???

Tags: amsterdam, d66, verlichting
@Mosterd | 16-02-26 | 11:30 | 344 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

AAN DE SLAG: Eerste Kamerfractie D66 keert zich tegen asielplannen uit coalitieakkoord

Verkiezingen voorbij, akkoord gepresenteerd, de Nederlandse vlaggen kunnen weer in de prullenbak

@Ronaldo | 03-02-26 | 10:25 | 241 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.