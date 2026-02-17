achtergrond

GOH. Nathalie van Berkel ook weg als Kamerlid

Duhuh

Goed zo. Nathalie van Berkel, die gisteren liet weten geen staatssecretaris te worden van Financiën namens D66 omdat ze heeft gelogen over haar cv, laat zojuist weten dat ze ontslag neemt als Kamerlid. Dit, terwijl formateur Rob Jetten gisteren nog tegen de voltallige pers vertelde dat Van Berkel voorlopig aanbleef als Kamerlid, terwijl dat natuurlijk volkomen van de pot gerukt is. Vandaag hebben de Magere Mannetjes kennelijk hun vingertjes weer in de wind gestoken en bepaald dat hun jasje de kant uitwaait van DEZE VROUW SNEL WEGHALEN, en blijkbaar is mevrouw Van Berkel het daar nu mee eens. Benieuwd wat voor burgemeesterbaantje ze daar in ruil voor terugkrijgt. Zoals we ooit tegen Sydney Smeets zeiden: gelukkig hebben we de foto's nog.

(nog checken of deze foto echt is, red.)

Tags: van berkel, kamerlid, doei
@Ronaldo | 17-02-26 | 15:11 | 381 reacties

